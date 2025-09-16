ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нети със специални думи към истинската си майка
Впоследствие се оказа, че има сестра, която е не по-малко известна - тв водещата Александра Кръстева.
Ето какво написа Нети под кадъра с родната ѝ:
Тя - майка ми Джилда ме намери, преди няколко години. Между 40 и 50 годишна възраст ми се случи, това да се срещна с новото ми семейство. Това по никакъв начин не променя обичта и признателността ми към родителите ми, които ме отгледаха! Но да знаеш кой си от кого произлизаш, ти дава възможността да се усещаш цял. Изпитвам голям благодарност за всичко, което ми се случило.
