Неузнаваема е!
Автор: Екип Burgas24.bg 10:50
След като заяви в социалните мрежи, че приема и обича всеки аспект от себе си, Нели Фуртадо вече се качи и на сцената, демонстрирайки промените в тялото си.

Всъщност позабравената звезда е удвоила размера си и определено не прилича на себе си.

През последните седмици 46-годишната певица от Португалия направи серия от участия на живо, избирайки да носи дрехи, които подчертават "извивките“ ѝ. От друга страна, феновете ѝ бързат да я похвалят както за новия имидж, така и за посланието, което промотира.

През януари Фуртадо публикува снимка по бикини в Instagram, подчертавайки важността на самоприемането. "Нека 2025 г. бъде неутрална по отношение на тялото, но най-важното е да обичаш с всеки сантиметър от сърцето си. Тази година осъзнах естетическия натиск на работата си по съвсем нов начин, като същевременно изпитах нови нива на любов към себе си и истинска увереност отвътре“, написа тя.

Тя също така уточни, че не е правила козметични операции на лицето или тялото си. 

"Досега не съм си правила инжекции в лицето или устните, нито филъри от какъвто и да е вид, но имам любим козметик от старата школа, от когото купувам серуми и кремове, и започнах, когато бях на 20“, посочи тя.



