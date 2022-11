© виж галерията Netflix не си поплюват и поредният трейлър за нов сериал е факт. Става въпрос за предисторията на The Witcher. Така сериалът носи и името The Witcher: Blood Origin.



Действието в сериала се развива 1200 г. преди познатите ни от събития от книгите на Анджей Сапковски и историята на Гералт от Ривия. Уви, от Netflix уточниха, че става въпрос за едва 4 епизода, но пък най-накрая ще разберем как са се появили първите вещери. Ще видим и сливането на сферите, довело до събирането на хора, чудовища и елфи в един свят.



В главната роля ще видим Мишел Йео, чиято героиня се казва Сциан. Тя е истински виртуоз с меча, но и последната от своето номадско племе на елфи мечоносци.



Сциан има възможност да върне откраднат меч, взет от племето ѝ по подъл начин. За целта тя се впуска в смъртоносма мисия, разказва Deadline.



Освен Мишел Йео, на екран ще видим още София Браун, Лорънс О'Фуараин, Мирън Мак, Лени Хенри, Джейкъб Колинс и други. Режисурата на сериала е дело на Сара О'Горман и Вики Джусън.



Предисторията идва на фона на нестихващия скандал покрай оттеглянето на Хенри Кавил от The Witcher. Наскоро той обяви, че напуска сериала. На негово място ще влезе не по-малък любимец на зрителите - Лиъм Хемсуърт, но това така и не доведе до успокояване на нажежените от смяната страсти.



Премиерата на Blood Origin е на 25 декември.