|Ники Дойнов с голям гаф в ефир
В ефир водещият Ники Дойнов представи участничката в "Игри на волята" Симона Ръждавичка като гост-коментатор, но неволно издаде, че тя ще бъде финалистка в хитовото риалитили. Веднага след думите му Ръждавичка видимо се смути и отговори уклончиво, че не може да говори за предаването.
Ситуацията тепърва ще предивзвика бурни реакции в социалните мрежи, където зрителите коментират дали наистина водещият не е изпреварил събитията и не е разкрил ключова информация за развоя на сезона, пише "България Днес".
