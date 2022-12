Ники Кънчев: Борбата продължава!

© Facebook Ники Къчнев и негови приятели са започнали битка по спасяване на един от рок клубовете в София. Това стана ясно от публикация със снима във фейсбук профила на тв водещия, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа той:



За това са приятелите! За това са хората от "твоята кръвна група". Да се подкрепят и да застават един до друг, когато нещо не е Ок и нещата в тази държава не се движат в правилната, поне според нас, посока!



Ще затварят култовия рок клуб "Терминал 1". Прозаична е причината - собственикът или собствениците, щото това е едно огромно помещение в сърцето на София, имат други намерения за мястото. Няма да споделям опасенията, че може да покълне чалгата там...



Днес се събрахме да покажем че сме Много и сме един до друг.Мисля стана.



Ето ни застанали пред "Клуб Терминал 1": едни чудни грейнали лица и стройни тела прикачени към тях:



отзад Влади Михайлов, певец, музикант "Rewind" и "Сленг" и актьор /"Братя"/, Методи Кръстев от "No More Many More", Виктор Георгиев, музикант от няколко проекта, включително и с Росен Карамфилов, Алекс Валериев от "Калибърти".







В средата Ерсинката и Ташо от "Jeremy?", отпред сме Алекс Ван Лазаров и той от "Калибърти" и син на легендата Иван Лазаров, после е Денката, Рут Колева и накрая чичо им на всичките тези.







Усмивки от нас за вас!



Борбата продължава!