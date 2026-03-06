В частната bTV са получили тайнствено писмо. Това сподели водещият на "Денят започва" Петър Дочев. Всъщност той е единият получател, а другият е колегата му - водещият на "Стани богат" Ники Кънчев.Зрителите публикуваха доста коментари в социалните мрежи с предположения за това какво е писмото.Петър показа неразпечатания плик в ефира на предаването, като сподели, че любопитството му е наистина огромно. Той обаче не разпечата писмото, а заяви, че това ще направи заедно с Ники. Засега единственото ясно е, че подателят е от Русе.