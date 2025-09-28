Новини
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
Автор: Екип Burgas24.bg 16:42
©
Ведещият на "Стани богат" Ники Кънчев направи емоционално обръщение към отбора на България по волейбол. Припомняме, че на световното първенство във Филипините нашите завършиха втори и взеха сребърни медали след загуба с 1:3 за Италия.

"Браво, Лъвчета!

Подарихте ни Гордост, Щастие и Емоция!

Древна нация сме с дай Боже, светло бъдеще!

Сребро с блясък на злато!

Поздравления за италианците! Достойни шампиони!", написа Ники във фейсбук.



евала на кмета.За една нощ организираха гледане на финала на живо на площада.Даже безплатна бира имаше-такова нещо и на избори не съм виждал.Браво кмете.
0
 
 
Стана като през 1994г в САЩ.Пак играхме след устрема ни към победата, - с Италия.Паднахме,по - скоро спряха ни. Жалко! Сега пак същото, още като разбрах , че ще играем с Италия казах, че ще стане, като в САЩ. Нищо. Браво на момчетата! Респект!!!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: