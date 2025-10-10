Въпреки че водещият на "Стани богат" Ники Кънчев се опита да подскаже Стефани Енглер не успя да даде верен отговор в последния епизод на предаването.Тя мечтае един ден да преподава философия, но въпроса за 1500 лв. я спъна да вземе по-голямата сума от участието си:"Коя актриса държи рекорда за най-много номинации и нито една спечелена награда "Оскар"?"Тя се поколеба между Натали Портман и Ема Стоун, но реши да използва жокера 50/50. Останаха две имена - Кейт Бланшет и Глен Клоуз."Залагам на Кейт Бланшет, защото името ѝ ми е познато", заяви Стефани, на което Кънчев контрира: "Какво значи непознато?"Той на два пъти я попита дали е сигурна в решението си, но тя остана непоклатима в своя избор.Отговорът, разбира се, се оказа грешен - Глен Клоуз е актрисата с рекордните осем номинации и нито един спечелен "Оскар".