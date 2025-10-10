ЗАРЕЖДАНЕ...
Ники Кънчев се опита да помогне но участничка пак не успя да познае
Тя мечтае един ден да преподава философия, но въпроса за 1500 лв. я спъна да вземе по-голямата сума от участието си:
"Коя актриса държи рекорда за най-много номинации и нито една спечелена награда "Оскар"?"
Тя се поколеба между Натали Портман и Ема Стоун, но реши да използва жокера 50/50. Останаха две имена - Кейт Бланшет и Глен Клоуз.
"Залагам на Кейт Бланшет, защото името ѝ ми е познато", заяви Стефани, на което Кънчев контрира: "Какво значи непознато?"
Той на два пъти я попита дали е сигурна в решението си, но тя остана непоклатима в своя избор.
Отговорът, разбира се, се оказа грешен - Глен Клоуз е актрисата с рекордните осем номинации и нито един спечелен "Оскар".
Венета не била болна?
