Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живота и смъртта"
©
"Всяка година на този ден, на ТВОЯ ДЕН, когато започна да пиша пожеланията си към теб, БЛАГОДАРНОСТИТЕ ги изпреварват! И всяка година те са все по-значими и все по-дълбоки! Продължавай да бъдеш вдъхновение за милиони хора, но за мен, Никол и малкото чудо, с което ме дари ТИ СИ смисълът и кислородът! Благодаря ти, че те има, ти си моята опора, познаваш и сладостта от победите, и болката от загубите, показвала си ми какво е "да си на ръба между живота и смъртта", заради нас... щом сме заедно, ще оцелеем пак... Бог да благослови нас и нашите семейства, и всички вас! Обичаме те, любов моя! Бъди честита, здрава и успешна", написа бившият футболист.
Припомняме, че Николета отмени празнуването на рождения си ден, след като Борислав Михайлов постъпи в болница заради прекаран инсулт.
"Не спирай да мечтаеш и да сбъдваш мечтите си", написа пък, от своя страна нейната свекърва - голямата Мария Петрова.
Още по темата
/
Ивана и Стояна скарани?
01.12
Венци Мицов свали 55 кг
01.12
Още от категорията
/
Бачорски: Приемам залози
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Венци Мицов свали 55 кг
16:03 / 01.12.2025
Рупецова с подарък за 250 000 лева за рождения си ден
15:17 / 01.12.2025
"Ножица-трепач" гостува в Бургас
13:46 / 01.12.2025
Цър Пър с нова промяна, за да се хареса на мъжете
12:14 / 01.12.2025
Алисия: Сърцето ми се счупи
12:12 / 01.12.2025
Шарлопова със стряскащ пост
11:05 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.