Ники Минаж със специален подарък от Доналд Тръмп
© БГНЕС
43-годишната рапърка публикува снимка на подаръка в X, описвайки го като "един от най-значимите подаръци, които някога съм получавала“.
Това е специално издание на Библията "Бог да благослови САЩ“, което се продава с подписа на Доналд Тръмп, 45-ия президент на Съединените щати, информира Nova tv.
Тръмп официално одобри Библията "Бог да благослови САЩ“ през март 2024 г., като екземплярите се продават за 59,99 долара. Библията е редактирана от кънтри певеца Лий Грийнууд и освен традиционните библейски текстове, включва Клетвата за вярност, Декларацията за правата и Декларацията за независимост.
"Искам много хора да имат тази Библия. Трябва да я имате за сърцето и за душата си“, каза Тръмп в промоционално видео. В същото видео той нарече Библията своята "любима книга“ и призова поддръжниците си да я прочетат.
Още по темата
/
Коя е Милена Милотинова?
20.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Попфолк певицата Рени: Мисля, че е крайно време да зарадвам моите...
13:32 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
09:34 / 21.02.2026
Значителен спад бележат приходите от ресторанти в Гърция
09:34 / 21.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:37 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.