Никога не търсете тези думи в Google

Ако някога искаме да разберем нещо, по-голямата част от нас ще се насочат към Google, за да намерят отговора. Независимо дали става дума за намиране на решение на горещ въпрос или за намиране на дефиниция на сложна дума, популярната търсачка е винаги на мода.



Въпреки това, има някои думи, които трябва да избягвате да търсите в Google, според Reddit.



Google е най-посещаваният уебсайт в света с над 106 милиарда посещения на месец. С търсенето в Google обаче идват изображения и информация, които е по-добре да не се виждат. Думите са събрани в доклад на It's Gone Viral и някои от тях със сигурност предизвикват свиване на стомаха.



Не е изненадващо, че много от тях са свързани със здравето, защото много хора се обръщат към Google, когато ги интересува нещо здравословно.



И така, ето кои са въпросните думи:



Ларви



Първата дума, която силно препоръчваме да не използвате в Google, е Larvae. Съществителното, което според Оксфордския речник е "активната незряла форма на насекомо“, звучи като невинно търсене. Рисковият фактор при търсенето на тази дума е, че можете да се натъкнете на състояние със същото име.



Според WebMD: "Ларвите в устата са паразити, които се излюпват и живеят в устната кухина на хора и животни гостоприемници. Тези вредители могат да причинят опасна инфекция, известна като орална миаза“.



Крокодил



Тази следваща дума има различни значения на други езици, въпреки че тази, обсъждана в доклада It's Gone Viral, се отнася до опиоидното лекарство дезоморфин.



Доклад на списание Time от 2013 г. го нарече "Най-смъртоносният наркотик в света“. Всичко започна, когато лекари в Русия откриха "странни рани“ на много наркозависими.



По-късно беше открито, че те са инжектирали нов наркотик, известен като "Крокодил“, нещо, което по-късно беше наречено "наркотик за зомбита, който яде плът“ в репортаж от CNN.



Това са изображения, които със сигурност не искате да видите.



Фурние



Човек би си помислил, че това няма да е лошо за Google, тъй като Фурние е популярно френско фамилно име.



Въпреки това, Фурние (Fournier) може да се отнася и до "остра некротична инфекция“ на гениталната област, според Националната организация за редки заболявания (NORD).



WebMD предупреждава: "Гангрената на Фурние се влошава бързо и може да ви убие, така че винаги е опасна."



Арлекинова ихтиоза



Докладът определено съветва да те търсите в търсачката синдромът на бебето Арлекин, често известен като вродена ихтиоза.



Healthline го описва като "рядко състояние, засягащо кожата“, което е "вид ихтиоза, която се отнася до група от заболявания, които причиняват постоянно суха, люспеста кожа по цялото тяло“.



Уебсайтът посочва, че кожата на новородено със заболяването е "покрита с дебели плочи с форма на диамант, които наподобяват рибени люспи“.



Бебетата със заболяването трябва да бъдат лекувани незабавно.



