Никой не може да бие Азис: Ето кой колко взима в попфолка
Азис изненадано реагира:
"Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“ Тези думи предизвикаха вълна от реакции.
Тони Димитрова коментира остро:
"Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“
DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути:
"Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“
В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:
"Само за последните четири години продадените билети за концертите на Любо Киров, Миро, D2, БТР, Мария Илиева и други са над 200 000 броя, със средна цена 18 лв. И тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други.“
Боев добавя:
"Давам тези данни не за да сравнявам жанрове, а за да покажа, че има една друга България и един друг народ, който ме кара да вярвам, че има надежда.“
И завършва:
"От това да си различен – било гей, инвалид или просто човек с мнение – няма нищо лошо.
Но когато не уважаваш колегите си и собствената си публика, тогава сцената започва да губи смисъл“.
Ето актуалните имена и хонорари "Топ фолк 50“, пише HotArena:
Азис – 20 000 - 40 000 лв.
Емануела – 16 000 лв.
Преслава – 15 000 лв.
Галена – 15 000 лв.
Мария – 12 000 лв.
Софи Маринова – 12 000 лв.
Емилия – 12 000 лв.
Константин – 12 000 лв.
Меди – 12 000 лв.
Джордан – 12 000 лв.
Ивана – 10 000–12 000 лв.
Галин – 10 000 лв.
Джена – 10 000 лв.
Тони Стораро – 10 000 лв.
Теди Александрова – 10 000 лв.
Анелия – 8 000 лв.
Глория – 8 000 лв.
Камелия – 8 000 лв.
Деси Слава – 8 000 лв.
Илиян – 8 000 лв.
Алисия – 6 500–8 000 лв.
Лидия – 6 500–8 000 лв.
Десита – 7 000–8 500 лв.
Фики – 7 000 лв.
Ария – 7 000 лв.
Симона – 5 200–6 500 лв.
Малина – 5 000–6 000 лв.
Кали – 5 000–6 000 лв.
Борис Дали – 5 000 лв.
Селина – 5 000 лв.
Яница – 4 000–5 000 лв.
Райна – 4 500 лв.
Мирела – 3 600–4 500 лв.
Адам – 2 800–3 500 лв.
Ивайла – 2 800–3 500 лв.
Ванеса – 4 000 лв.
Тита – 3 500 лв.
Андреа – 3 500 лв.
Рени – 3 500 лв.
Нелина – 3 500 лв.
Емрах – 3 000 лв.
Теодора – 3 000 лв.
Джия – 3 000 лв.
Дана – 3 000 лв.
Алекс Робов – 3 000 лв.
Габриела – 2 500 лв.
Саби – 2 500 лв.
Джулия – 2 500 лв.
Диона – 2 500 лв.
Антонио – 2 500 лв.
Соня Немска – 2 000 лв.
Биляниш – 2 000 лв.
