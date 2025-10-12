В поп-фолк средите отново избухна напрежение - ябълката на раздора този път се оказа изказване на Азис в подкаст, в който певецът бе попитан дали знае, че "никой не може да бие поп-фолк изпълнителите по хонорари“.Азис изненадано реагира:"Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.“ Тези думи предизвикаха вълна от реакции.Тони Димитрова коментира остро:"Голям разбирач! Нито авторка песен, всичко е взето от комшиите. Това е срам! А за закупените гледания изобщо да не говорим.“DJ Dian Solo от Deep Zone също се възмути:"Крайно неуважително и гнусно интервю. Гледах го, но не издържах до края. С леко високомерие и самодоволство обяснява, че нямало друга сцена освен поп-фолка. Кринч! Не знам дали има други изпълнители, но негледанията на неговите клипове са много повече от гледанията.“В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на Ticket.bg, който сподели конкретна статистика:"Само за последните четири години продадените билети за концертите на Любо Киров, Миро, D2, БТР, Мария Илиева и други са над 200 000 броя, със средна цена 18 лв. И тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други.“Боев добавя:"Давам тези данни не за да сравнявам жанрове, а за да покажа, че има една друга България и един друг народ, който ме кара да вярвам, че има надежда.“И завършва:"От това да си различен – било гей, инвалид или просто човек с мнение – няма нищо лошо.Но когато не уважаваш колегите си и собствената си публика, тогава сцената започва да губи смисъл“.Ето актуалните имена и хонорари "Топ фолк 50“, пише HotArena:Азис – 20 000 - 40 000 лв.Емануела – 16 000 лв.Преслава – 15 000 лв.Галена – 15 000 лв.Мария – 12 000 лв.Софи Маринова – 12 000 лв.Емилия – 12 000 лв.Константин – 12 000 лв.Меди – 12 000 лв.Джордан – 12 000 лв.Ивана – 10 000–12 000 лв.Галин – 10 000 лв.Джена – 10 000 лв.Тони Стораро – 10 000 лв.Теди Александрова – 10 000 лв.Анелия – 8 000 лв.Глория – 8 000 лв.Камелия – 8 000 лв.Деси Слава – 8 000 лв.Илиян – 8 000 лв.Алисия – 6 500–8 000 лв.Лидия – 6 500–8 000 лв.Десита – 7 000–8 500 лв.Фики – 7 000 лв.Ария – 7 000 лв.Симона – 5 200–6 500 лв.Малина – 5 000–6 000 лв.Кали – 5 000–6 000 лв.Борис Дали – 5 000 лв.Селина – 5 000 лв.Яница – 4 000–5 000 лв.Райна – 4 500 лв.Мирела – 3 600–4 500 лв.Адам – 2 800–3 500 лв.Ивайла – 2 800–3 500 лв.Ванеса – 4 000 лв.Тита – 3 500 лв.Андреа – 3 500 лв.Рени – 3 500 лв.Нелина – 3 500 лв.Емрах – 3 000 лв.Теодора – 3 000 лв.Джия – 3 000 лв.Дана – 3 000 лв.Алекс Робов – 3 000 лв.Габриела – 2 500 лв.Саби – 2 500 лв.Джулия – 2 500 лв.Диона – 2 500 лв.Антонио – 2 500 лв.Соня Немска – 2 000 лв.Биляниш – 2 000 лв.