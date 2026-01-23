Никол Кидман избяга в Антарктида заради бившия
©
По всичко изглежда, че актрисата е изключително щастлива от преживяното и дори го описва като "приключение, което се случва веднъж в живота.“
Звездата от Babygirl и дъщерите, екипирани с червено-черни зимни костюми и тъмни очила, предпазващи ги от суровите условия на континента, позират на фона на красиви ледени пейзажи. Впускат се и в приключения с лодки и дори успяват да се срещнат отблизо с обитателите на Антарктида – пингвините.
Пътуването на Никол Кидман се случва непосредствено след окончателния край на брака ѝ с Кийт Ърбан. Двамата официално финализираха развода си в началото на януари – след постигнато общо споразумение и без каквито и да е публични скандали, финансови спорове или нападки. Актрисата дори отказа издръжка за децата.
Оттогава насам Никол прекарва времето основно с дъщерите си. "Тя гледа устремено напред и към вълнуващата и натоварена откъм професионални задължения година“, споделя близък до нея източник пред People.
След развода, Съндей Роуз и Фейт Маргарет живеят основно с майка си. Кийт Ърбан има предварително изготвен режим за срещи с тях, включващ посещения през определени уикенди и ваканционни периоди. И двамата родители държат изключително много децата им да живеят в спокойна и уютна среда. Без да говорят един срещу друг пред дъщерите си, нито да ги въвличат в своите лични избори.
Още по темата
/
Прави милиони за минути
09:56
Трудно ще я познаете
09:47
Готви се да става булка
22.01
Още от категорията
/
Сашо Кадиев с нов прякор
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:57 / 22.01.2026
Слави Трифонов разкри нещо твърде лично
17:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
16:03 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.