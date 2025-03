Никол Кидман си взима почивка от киното

© Холивудската звезда Никол Кидман планира да си вземе почивка от киното. Причината – натовареният й трафик през 2024 г.



Миналата година носителката на "Оскар“ се снима в три филма – "A Family Affair“, "Spellbound“ и "Babygirl“, както и в три телевизионни сериала - "Перфектната двойка“, "Expats“ и втори сезон на "Lioness“.



Кидман планира да "излезе в отпуск“ след промотирането на следващия й филм "Холанд“ и втория сезон на телевизионното шоу "Nine Perfect Strangers“.



"Тази година всъщност не е толкова луда. Миналата година бях много повече навън; тази година имам "Холанд“, имам "Nine Perfect Strangers“ и след това почивам до края на годината. Така че, е добре!“, разказа тя пред The Hollywood Reporter на премиерата на филма на SXSW в Тексас, цитирано от БГНЕС.



В новия трилър австралийската актриса скача в токчетата на учителка и домакиня в малкото градче Холанд, която изпада в параноя, че съпругът ѝ води двойствен живот.