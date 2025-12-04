Никол Шерцингер ускори пулса на феновете си, качвайки серия от снимки по бански в Instagram. 47-годишната певица демонстрира невероятната си фигура, докато се наслаждаваше на слънцето на плажа във Филипините.Споделяйки стари снимки от времето си в Палаван, Никол написа под публикацията: "Това са някои от любимите ми неща".Певицата показа пищното си деколте и стегнатите си коремни мускули в изрязан бански от две части. Никол изглежда едно цяло с природата, докато медитира, релаксира в морето и се разтяга.На друга снимка певицата носеше яркосин фитнес комплект за разходка по брега. Това се случва, след като Никол наруши мълчанието си относно обвиненията, че е "дива", след като според медийни публикации е накарала феновете си да я чакат един час за концерта й в "Роял Албърт Хол" по-рано този месец.Изпълнителката каза, че е "съкрушена и ужасена" от инцидента, но твърди, че не е знаела, че публиката я е чакала толкова дълго на местата си.Твърди се, че Никол е закъсняла с един час, въпреки че не е имала подгряващи изпълнители и началото е било обявено за 19:30 ч. Когато се появила, тя не дала обяснение или извинение на феновете, някои от които били платили до 200 евро за билети.Певицата изпяла само шест песни, преди да се отправи към антракта, като някои фенове напуснали залата по-рано, пропускайки втория акт.Никол каза: "Едва след като приключих, разбрах, че хората са седели там толкова дълго. Бях съкрушена и ужасена, защото си помислих: "О, Боже, и аз бих се разочаровала, ако ми кажат да седя там толкова дълго".Мисля, че е трябвало да са на местата си около 19:15 ч. или нещо подобно, но аз си мислех, че шоуто ми трябва да започне в 20:00 ч.. Просто искам да благодаря на хората, благодаря на всички, защото всички останаха и накрая всички бяха на крака и танцуваха с мен."