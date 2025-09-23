ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Никол Станкулова побесня
Заедно с колежката си Гери Малкоданска тя показа съвсем различно начало на деня – Гери сияеше от радост, че ги очаква спорт, а Никол изглеждаше видимо изнервена. Причината – сутрешният трафик в столицата. Но не пропусна да разкаже и каква неприятна случка е изживяла.
Станкулова разказа във видео, че докато карала дъщеря си Андреа на градина, се натъкнала на шокираща гледка: баща возел едното си дете в скута си, а другото – на предната седалка. Възмутена, Никол му направила знак, че това е недопустимо. Реакцията на мъжа обаче била скандална – той спрял, свирнал и започнал да я обижда.
"Направо не можех да повярвам как е възможно такова безумие и такова поведение", призна синоптичката.
За капак, малко по-късно по бул. "Черни връх" тя станала свидетел на нова сцена – този път майка возела детето си отново на предната седалка.
"Вместо да се учим как да пазим живота на децата си, всеки ден виждам примери как родители играят с него на руска рулетка", възмути се Никол.
Феновете ѝ я подкрепиха в социалните мрежи, а видеото с изповедта ѝ бързо предизвика коментари и споделяния, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1093
|предишна страница [ 1/183 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Била е по-хубава, преди да легне под скалпела
15:23 / 23.09.2025
Осъдиха княгиня Калина
14:08 / 23.09.2025
Синът на президентшата - успешен бизнесмен
12:57 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
12:37 / 23.09.2025
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета