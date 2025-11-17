Николаос Цитиридис сам си подля водя с арогантното си поведение в "България търси талант". В последно време гръкът е най-мразената публична личност в родината. В шоуто на Би Ти Ви той е единственият, който редовно е недоволен от участниците и търси всякакви безумни причини да ги унизи и обиди."Цитиридис, ти си гадняр в пълния смисъл на думата!"; "Тоя смешник, какъв го раздава там... Цитиридис ли е, какъв е? Махайте го!"; "Киселата цитронада" го докараха тук да си избива комплексите, понеже не му се получи с вечерното предаване ли?". Такива коментари се леят в социалните мрежи почти под всички снимки на участници в "България търси талант". Николаос Цитиридис за втори път е съдия в шоуто и зрителите са изумени от негативизма му. Той редовно намира недостатъци в изпълненията дори там, където по всеобщо мнение всичко е минало идеално.Гръкът си навлече омразата на публиката с особена сила, след като отряза 74-годишната Бонка Иванова, която влезе в шоуто с българска народна песен. Тя разказа, че цял живот е мечтала за сцената, но баща й навремето не я пускал, за да не се "развали", после мъжът й бил ревнив и също не позволявал да пее пред хора. Бонка обаче в един момент останала вдовица и се записала във фолклорна самодейна формация. Започнала да ходи и по конкурси и редовно печелела награди. Трима от членовете на журито се развълнуваха от изпълнението й – Катето Евро, Юлиан Вергов и Галена. Цитиридис обаче едва я изтърпя и с възможно най-самодоволното и арогантно отношение й каза: "Не!"."Не мога да повярвам, че тоя тъп грък прави тия тъпи физиономии. Най-малко, трябва да уважава възрастните хора"; "Този господин Цитиридис изнервя много обстановката! Поне имай малко уважение към възрастта на тази наша сънародничка! Ако имаш възпитание, нещата и преценките биха били други!", пишат хората. Един от зрителите констатира: "Цитиридис е българомразец" и получава коригиращ коментар: "Цитиридис е човекомразец!".Друг меко казано странен и необясним коментар на гръка беше насочен към младия акордионист Цветан Стоянов, който изсвири превъзходно класическата пиеса "Либертанго" от Астор Пиацола. Но бившият водещ на вечерно шоу по Би Ти Ви започна да удря бутона "Х", за да спре изпълнението му, понеже му се сторило прекалено дълго и му станало скучно, т.е. той разкритикува абсолютната класика на Пиацола, че е дълга и скучна "песен". Според Цитиридис е трябвало да се включат и други музикални инструменти, както и пеене и танци. Тук той даде поредното си "Не!", докато всички останали членове на журито гласуваха с "Да", защото момчето наистина свири много добре. Бившият тв водещ, освен арогантност, показа и липса на каквато и да е музикална култура. "Изключително некомпетентен Цитиридис! На инструментална пиеса, в случая "Либертанго"-то на Астор Пиацола, да я наречеш... песен!? Неадекватността му е подсилена и от разбирането за "добър акордеонист", а именно "да пее, танцува, че и салто, ако е възможно", докато свири! Отстранете това недоразумение!", призовава недоволна зрителка. Друга го съветва да се образова, преди да дава оценки. "Господин Цитиридис, поне прочетете кой, кога и защо е създал "Либертанго"! Ще ви е от полза, повярвайте. Поне няма да се излагате за това, че не знаете коя е композицията за акордеон и кой я е създал през 1974! Детето Цветан се справи изключително добре!".Възмущение предизвика и оценката на гръка за триото улични музиканти "Емилиянко", които пяха акапелно. "За улични музиканти са добри, но ми трябва още нещо", отсече Николаос. За сметка на това той гласува с "Да!" за кючекчийка, по време на чието изпълнение удари бутон "Х". "Обясни ми как удряш "Х" и после гласуваш с "Да, хареса ми"!", подразни се Вергов, но не получи адекватен отговор.Гръкът прави впечатление с изключителен негативизъм, граничещ с хронична склонност към необоснован хейт. Това изключително много дразни зрителите на "Талантите", които като цяло очакват позитивни емоции от това шоу, а не да ги заливат с безпочвена критика и лошо настроение. След като през пролетта доста хора го харесаха като участник в "Като две капки вода" по Нова телевизия, сега Николаос губи фенска маса именно заради изумяващите си оценки "Не" в "Талантите". Вместо да е интересен, каквато най-вероятно е идеята му, той стана едно от най-мразените телевизионни лица. От шоуто го представят като "най-строгият" и "най-взискателният", но според зрителите е чисто и просто хейтър, на всичкото отгоре – самовлюбен и самодоволен.От време на време гръкът има и позитивни проблясъци като например златният бутон, който удари на Кристина – момиче, което реди кубче Рубик. Да признае нечий талант е истинско събитие.И Наско Месечков се възмути от бившия водещПобедителят от "Денсинг старс" Атанас Месечков е сред зрителите на "България търси талант", които са крайно възмутени от поведението на Николаос Цитиридис в национален ефир. Той не се стърпя и изрази ясно мнението си за гръка в дълъг коментар в социалните мрежи. Повод стана червеният бутон, който бившият водещ удари на момчето с акордеона. Наско не написа името на гръка, но стана кристално ясно, че има предвид точно него."Като артист съм крайно възмутен от тази постъпка на част от журито - визирам, разбира се, един конкретен негов член. Припознавам се по-скоро в лицата на останалите членове и в тяхното недоумение от случилото се. Нима, ако в операта ти доскучае, ще станеш и ще си тръгнеш? Или, от уважение към изкуството, ще останеш до края на представлението? Вкусът на всеки е различен, но уважението към изкуството и артиста трябва да бъде вечно. Нали именно чрез изкуството искаме да възпитаваме? Ако това е нашето "възпитание“ – да натискаме червения бутон само защото на някого му е дошло в повече – тогава какво послание даваме на аудиторията?По принцип се въздържам да коментирам подобни ситуации, но тази ми направи изключително неприятно впечатление – особено като видях насреща едно младо и талантливо момче. Запита ли се господинът от журито колко трудно е да улучиш два тона на акордеон, преди да се изкаже така и да каже "не“ на това дете? Предлагам в следващото предаване господинът от журито да опита сам да изсвири този акомпанимент, за да оценим и неговия "талант“. Може би тогава ще стане ясно кой всъщност заслужава да бъде на сцената. Ps: Когато заставаш да си жури в национален ефир, трябва да си много подготвен и деликатен в преценката си…", написа Месечков в социалните мрежи, забеляза "Уикенд".