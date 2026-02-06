"Тренирахте ли днес, торби такива???". Това написа бившият водещ и инфлуенсър Николаос Цитиридис, който упорито се опитва да свали няколко килограма, които е натрупал през празниците.Интересното е, че са поста си в инстаграм той се появи с тениска с провокативния надпис "Джена или смърт", подчертавайки типичното си чувство за хумор.Още по-забаното, че много от феновете на певицата Джена се появяват на нейни участия именно със същата тениска с този надпис.