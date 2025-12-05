Николета Лозанова с пищно парти за рождения си ден, докато Боби Михайлов лежи в болница
©
Това се случи ден след пищното тържество на жена му Мария Петрова за 50-го-дишния й юбилей.
Лозанова блесна в социалните мрежи в края на миналата седмица в пищна прозрачна рокля, обсипана с кристали, която подчертаваше изваяната й фигура, и тържествено духна свещите на четириетажна дизайнерска бутикова торта в изцяло бяло, с панделки и волани, която според хора от обкръжението й е струвала няколко хилядарки.
Въпреки това купонът е бил сравнително "скромен“ за възможностите на Лозанова и е бил в тесен семеен кръг, като са присъствали само близки и приятели за разлика от предишни години, когато еротичната моделка събираше стотици верни поклонници в елитни столични клубове, където купонясваха до малките часове на нощта.
Феновете на Лозанова я засипаха с пожелания за празника в социалните мрежи, затвърждавайки статута й на една от най-популярните личности у нас.
Специални поздравления тя получи от половинката си Ники Михайлов и от свекърва си Мария Петрова, които се появиха с публикации в социалните мрежи за пръв път, след като Борислав Михайлов бе приет в болница, припомня HotArena.
Мъжът на Николета Николай Михайлов й отправи любовно послание:
"Всяка година на този ден, на твоя ден, когато започна да пиша пожеланията си към теб, благодарностите ги изпреварват! И всяка година те са все по-значими и все по-дълбоки! Продължавай да бъдеш вдъхновение за милиони, но за мен, Никол и малкото чудо, с което ме дари, ти си смисълът и кислородът! Благодаря ти, че те има, ти си моята опора, познаваш и сладостта от победите, и болката от загубите, показвала си какво е да си "на ръба между живота и смъртта“, заради нас... щом сме заедно, ще оцелеем пак... Бог да благослови и нас, и нашите семейства, всички вас! Бъди честита, здрава и успешна! За още много, много години! Честит рожден ден!“.
Още по темата
/
Ивайла Бакалова прекали
10:37
Още от категорията
/
Нова звездна раздяла
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сълзи от щастие бликнаха в очите на Кичка Бодурова
16:06 / 04.12.2025
Актуални теми
tozzi
преди 29 мин.
Нагледно показаха колко им пука за Б.М. Единствено се интересуват от парите му. Жалка работа!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.