|Николета спечели от кръщенето на малката Борислава
На 3 септември малката принцеса беше приета в християнската вяра с пищно парти в луксозен комплекс в Панчарево, което събра елита на София и най-близките приятели на двойката.
Събитието се състоя на тучна горска поляна, преобразена в бохо стил с украса за хиляди левове, а масите бяха отрупани с ордьоври и коктейли, които буквално носеха името на малката Борислава - върху всяка напитка имаше печат с нейните инициали, създаден със специален принтер. За децата имаше истински рай: от хранене на животни до "кино в гората“, където хлапетата гледаха "Цар Лъв“ и "Смелата Баяна“.
В стила на Николета нищо не бе оставено на случайността - професионален фотограф запечата всеки миг, а един от водещите модни канали отрази тържеството. Гостите пък имаха на разположение фотокабина за моментни снимки и книга за пожелания, в която оставиха спомен за бъдещето.
Борислава, родена през март 2024 г., е кръстена на дядо си - легендата от САЩ ‘94 Боби Михайлов.
Любопитното обаче е друго - според упорити слухове партито, оценявано на хиляди левове, не само че не е излязло от джоба на Лозанова и Михайлов, но дори им е донесло печалба. Николета е най-скъпо платеният инфлуенсър у нас, а всяка публикация в социалните й мрежи струва над 2000 лева. Замесените в събитието брандове очевидно не само че са участвали безплатно, но и са платили за честта да бъдат отбелязани в профилите на Лозанова и Михайлов.
Това не е прецедент -Николета отдавна превърна личния си живот в доходоносен бизнес модел. С десетки рекламни кампании зад гърба си тя е натрупала сериозен капитал от инфлуенсърството, с които финансира и допълнително разви свои линии козметика и бельо, които също се радват на успех.
Да не забравяме - тя има още една дъщеря, Никол, от връзката си с Валери Божинов. А Борислава вече е в центъра на вниманието - с първото си голямо парти, което вероятно ще остане в историята като "кръщенето с печалба“.
преди 54 мин.
