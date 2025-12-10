Нина Добрев и Вин Дизел заедно
©
Снимки и видеа от появата им се разпространиха в социалните мрежи и бързо породиха вълна от коментари, най-вече от фенове на филма от 2017 година. Макар и кратка, тяхната среща напомни за времето, когато двамата работеха заедно по третата част от популярната екшън поредица.
Въпреки слуховете, към момента няма официална информация, че двамата подготвят нов съвместен проект. Появата им изглежда е била приятелска и свързана със събитието, но не и знак за предстоящо продължение на филма.
Феновете обаче остават оптимисти, че ще видят любимите си актьори в нов общ филм. Техният мини "реюниън" показва, че отношенията между двамата са все така добри, а това винаги оставя вратичка за бъдеща колаборация.
Партньорството им в "xXx: Return of Xander Cage"
Филмът излезе през 2017 г. и отбеляза завръщането на Дизел в ролята на екстремния агент Ксандър Кейдж. Нина Добрев се присъедини към екипа като Беки Клиъридж – гениална техническа експертка, която бързо се превърна в любима героиня на зрителите.
Още по време на снимките Дизел нееднократно е хвалил Добрев. В свое послание в социалните мрежи той я нарече "човек, когото просто не можеш да не обичаш" и я описа като талантлива както на екрана, така и извън него. Добрев също е споделяла, че участието ѝ в "xXx" е било "истински подарък" в кариерата .
Още по темата
/
Вече 20 години са заедно
10.12
Още от категорията
/
Чарли Шийн заживя с мъж?
26.11
Почина Полин Колинс
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Майката на Софи Маринова в инвалидна количка на концерта й
20:55 / 10.12.2025
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
20:52 / 10.12.2025
Емрах Стораро: Скъсаха ме 5 пъти на листовките
16:19 / 10.12.2025
Тайните синове на Владимир Путин са разкрити!
15:00 / 10.12.2025
Ръсел Кроу с удар към "Гладиатор 2"
12:29 / 10.12.2025
Легендата Орлин Горанов стана рицар
10:35 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.