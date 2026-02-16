Нона Йотова станала баба
Бившата депутатка с артистична кариера избягвала да споменава, че вече има внуче. Бебето се родило преди повече от половин година, но на публични места тя се правела, че това никога не се е случвало. Не е ясно дали причината е, че иска да изглежда по-млада, криейки, че официално е баба, или просто не харесва снаха си.
Всъщност и двете са верни, твърдят запознати. От една страна суетата на Нона не позволява да признае, че има внуче. Актрисата била обсебена от мисълта да изглежда като 30-годишна и действително си вярвала, че изглежда така. Тя непрекъснато публикува в социалните мрежи свои снимки, позирайки като инфлуенсърка, често се увлича с филтрите и на някои от кадрите не прилича на себе си.
Във Фейсбук Йотова е скрила и реалната си възраст. Подмладила се е с цели 10 години. Родена е на 25 октомври 1966 г., а е написала, че е родена на 25 октомври 1976-а. Синът й Йоан е 30-годишен и по тази логика би трябвало да го е родила, когато е била 20-годишна, а всички знаят, че това не е вярно. Момчето е плод на връзката й с художника Венци Занков, а Нона отдавна прекрати тази връзка и още преди 20 години се омъжи за Богомил Бонев, министър на вътрешните работи в правителството на Иван Костов в края на 90-те.
Тогава Йотова вече имаше изградена кариера след доста година работа.
Актрисата не само че не иска да се знае, че е баба, а и не одобрявала избраницата на сина си. Снаха й била обикновено момиче, в момента била студентка, а в произхода й нямало нищо забележително. В същото време свекървата била много горда със собственото си родословно дърво.
Баща й е писателят Кръстьо Кръстев, за когото бившата депутатка обича да подчертава, че е написал 12 книги, баба й е била народна певица, майка й също се е занимавала с музика. Звездата си представяла, че синът й ще се обвърже с момиче с подобно родословие. Той обаче не се съобразил с мечтите на майка си и това я вбесявала.
