Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Носи ли перука Кейт Мидълтън, говори фризьорът на принцеса Даяна
Автор: Екип Burgas24.bg 13:27Коментари (0)27
©
Кейт Мидълтън отново привлече вниманието на медиите и социалните мрежи – този път заради промяната в косата си. Принцесата на Уелс се появи с медено руси кичури, които веднага породиха бурни коментари онлайн. За съжаление, вместо възхищение, новата визия на Кейт стана обект на критики, а някои дори я обвиниха, че носи перука след лечението си от рак.

На страната на Кейт застана един от най-известните британски стилисти – Сам Макнайт, личният фризьор на покойната принцеса Даяна. 70-годишният професионалист, който е работил с иконичната лейди Ди в продължение на седем години, публикува емоционално послание в Instagram.

"Шокиран, ужасен и отвратен съм от всички злобни коментари за косата на принцесата на Уелс. Косата е нещо изключително лично за всяка жена – тя е нейна броня, защита, източник на увереност и много повече“, написа той.

Макнайт изрази възмущението си най-вече от факта, че голяма част от нападките идват от други жени: "Не мога да повярвам колко зли и лишени от емпатия са тези думи. Кейт няма избор – ролята ѝ я поставя в центъра на вниманието, а тя смело се изправя пред хората, въпреки че вероятно би предпочела спокойствие и уединение.“

Стилистът подчерта още, че Кейт Мидълтън достойно и безшумно е представяла страната си през годините. "Ракът засяга всеки по различен начин, но винаги променя живота. Така че, моля ви, оставете я на мира. Срам за тези, които я нападат“, завършва постът му.

Принцесата показа новата си визия при посещението си в обновените градини на Националния природонаучен музей. Тя заложи на страничен път, обемни къдрици и нежно гримирано лице с розови устни и лек руж. Промяната идва само месеци след като Кейт обяви, че е в ремисия след диагноза рак и лечение, включващо химиотерапия.



Още по темата: общо новини по темата: 868
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от тризначките: Абе, индивиди, вижте на какво приличат Гален...
12:02 / 05.09.2025
Николета и Ники кръстиха малката Борислава
10:56 / 05.09.2025
Светът се прощава с Джорджо Армани
08:40 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Патладжаните и тиквичките са лесни за приготвяне – чудното предяс...
17:03 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:37 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Актрисата Диана Димитрова се завърна в България
11:47 / 03.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
План за възстановяване и устойчивост на България
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: