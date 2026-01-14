Атрактивната носителка на титлата "Модел на България“ - Марая Владимирова, бе засечена от екип на "Телеграф“ в повече от гореща ситуация.Красавицата бе хваната чисто гола в луксозно СПА в центъра на столицата, без капка притеснение от присъствието на други посетители.Без грам свян Марая прекрачи прага на сауната и още с влизането си свали горнището, оставяйки на показ перфектните си форми. Миската се излегна спокойно на пейката, сякаш е сама в помещението. Гледката се оказа твърде силна за една от двойките вътре, която набързо напусна сауната и се отправи към съседно помещение. Голата красавица моментално се превърна в сензация. Минути по-късно група млади мъже започнаха да обикалят около сауната, надничайки плахо, но така и не събраха смелост да влязат. Усетила суматохата отвън, Марая просто застана с гръб, без обаче да се облича. Горнището си сложи едва когато реши да напусне помещението - бавно и демонстративно.След горещите минути в сауната Марая се разхлади със студен душ, а после се отправи към басейна.Там тя си поръча топъл чай, сложи слушалките и се отдаде на пълен релакс, сякаш нищо необичайно не се е случило. Марая Владимирова спечели титлата "Модел на България“ през септември, а в края на годината представи страната ни в Корея, където взе участие в световния финал на конкурса "Модел на Вселената“. Очевидно обаче миската умее да приковава погледи не само на модния подиум, но и извън него.