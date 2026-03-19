Българската музикална сцена се обогати с ново силно заглавие – "Гледай ме в очите“, най-новият проект на Deyan Genov DEO. Песента изненадва с различно звучене, насочвайки артиста към територията на алтърнатив рока – стил, който придава по-сурова емоция и дълбочина на посланието.Зад музиката и текста стои Дамян Запрянов, който изгражда композиция с ясно изразена емоционална линия и съвременно рок звучене. Аранжиментът е дело на Румен Проданов, който допринася за динамиката и плътността на звука, характерни за жанра.Продукцията е реализирана от Music Bakery Studio, като проектът се отличава с професионално звучене и завършена визия, съизмерима със съвременните музикални стандарти.Това превръща "Гледай ме в очите“ не просто в музикален проект, а в силно изявление за потенциала на бургаската сцена, която продължава да се развива и да налага свой собствен стил в национален мащаб.Лириката на песента засяга темата за искреността и директния човешки контакт – погледът като форма на истина, която не може да бъде скрита. В комбинация с алтернативното рок звучене, това послание достига до слушателя по-силно и въздействащо.С "Гледай ме в очите“ Deyan Genov DEO показва нова посока в творческото си развитие, подкрепена от екип, който доказва, че когато талантът и общият произход се срещнат, резултатът може да бъде наистина впечатляващ.