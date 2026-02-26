Нов български сериал тръгва по bTV до дни
Действието ни връща в София през 1998 г. – време на големи мечти, бързи пари и трудни избори. В АГ болница "Вяра, Надежда, Любов“ всеки ден се ражда нов живот, но зад стените ѝ се водят битки за морал, власт и оцеляване. Само на няколко километра нощният клуб "Марсилия“ управлява другия свят – на сделки, зависимости и опасни тайни. Когато тези два свята се сблъскат, последствията са необратими.
В главните роли зрителите ще видят Албена Павлова, Ванеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов и Даниел Върбанов, както и Невена Бозукова, Антоанета Добрева, Роберт Янакиев, Жаклин Даскалова, Атанас Кръстев, Антъни Пенев, Мария Сотирова и др.
