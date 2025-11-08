Нов хит: Тя пропя за раздялата си
Видеото към парчето е като изповед за раздялата ѝ с актьора Орландо Блум.
В клипа певицата мие съдове и изпуска в мивката годежен пръстен. Докато се опитва да го извади, тя пее: "Опитах се с всичко, но не беше това, което направи – а онова, което не направи“.
По-нататък Кейти звучи още по-примирена: "Свикнах да ме разочароваш. Няма смисъл вече да пращаш цветя.“ Видеото проследява болезнен, но и освобождаващ процес – тя се наранява, пада, става, но накрая открива сила в символично цвете – маргаритка, препратка към дъщеря ѝ Дейзи.
"Любовта, която имахме, си заслужаваше“, пее още Пери.
Bandaids е първият сингъл на певицата от 2024 г. насам, припомня BGNES.
