Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Нов опит за помирение - неуспешен
Автор: Екип Burgas24.bg 23:01 / 10.09.2025Коментари (0)151
©
Бившият иконом на Бъкингамския дворец Грант Харолд разкрива нова информация от кухнята на кралското семейство и най-вече враждата между Меган Маркъл и монархията.

В новата си книга "Кралският иконом“ той пише: "Кралят не вярва на Хари заради казаното от него. Той се притесняваше, че той ще го използва в своя полза. И го направи“, каза Харолд пред Page Six.

"Всички бяха толкова близки и да видя как тази връзка е напълно разрушена, не виждам как ще се възстановят от нея“, каза още той.

40-годишният Хари е във Великобритания тази седмица, където най-вероятно ще има аудиенция при краля, но Харолд предупреждава, че договорите за подкасти, книги и телевизионни предавания между него и Меган ги изключват от всякакво значително завръщане в кралския кръг. "Ако се помирят, а после отново се скарат, какво да кажем, че няма да има друга книга, сериал на Netflix или интервю за това?“, попита той.

Харолд, който е бил иконом на крал Чарлз между 2004 и 2011 г. (когато титлата му е била принц на Уелс), каза, че Уилям и Хари все още са били изключително близки по време на службата му.

"Двамата не бяха просто най-добри приятели, те бяха неразделни. В Хайгроув [частната резиденция на Чарлз] те винаги бяха заедно. Разхождаха се заедно, ходеха заедно в кръчмата, караха заедно мотори. Много рядко правеха неща поотделно“, спомня си Харолд.

47-годишният бивш служител на двореца отбелязва в книгата, която ще бъде публикувана на 23 септември, как всичко се промени, след като Хари среща Маркъл през юли 2016 г.

"Веднага щом Меган влезе в живота му, всичко се промени“, казва Харолд пред Page Six. "Възможно е Хари да е преживял собствено пробуждане и изведнъж да е решил, че не харесва монархията, но проблемът е, че Меган е била с него, когато това се е случило. Най-голямата промяна в живота на Хари е Меган“, добави бившият иконом.

Все пак бившият служител вярва, че "се е случило нещо по-голямо“ между Хари и Уилям. "Бях искрено шокиран, когато се скараха“, каза той добави. "Сигурно се случва нещо по-дълбоко, което не ни се казва“.

Сред различните забележки към брат си в мемоарите си "Spare“, Хари обвини Уилям, че го е нападнал физически и го е съборил на пода през 2019 г. В книгата той го нарича и свой "обичан брат и заклет враг“, пише "Телеграф".



Още по темата: общо новини по темата: 972
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/162 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Как да се научим да помним какво сме сънували?
23:08 / 10.09.2025
Учени за живот на Марс: Намерихме структури, които на Земята бихм...
21:32 / 10.09.2025
Владо Зомбори съсипа Венета Райкова
19:28 / 10.09.2025
Познахте ли я? Така е изглеждала през 1992 г.
17:22 / 10.09.2025
Дъщерята на Митко Бербатов задмина майка си по красота
17:18 / 10.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Мрия Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Войната в Украйна
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: