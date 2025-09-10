ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов опит за помирение - неуспешен
В новата си книга "Кралският иконом“ той пише: "Кралят не вярва на Хари заради казаното от него. Той се притесняваше, че той ще го използва в своя полза. И го направи“, каза Харолд пред Page Six.
"Всички бяха толкова близки и да видя как тази връзка е напълно разрушена, не виждам как ще се възстановят от нея“, каза още той.
40-годишният Хари е във Великобритания тази седмица, където най-вероятно ще има аудиенция при краля, но Харолд предупреждава, че договорите за подкасти, книги и телевизионни предавания между него и Меган ги изключват от всякакво значително завръщане в кралския кръг. "Ако се помирят, а после отново се скарат, какво да кажем, че няма да има друга книга, сериал на Netflix или интервю за това?“, попита той.
Харолд, който е бил иконом на крал Чарлз между 2004 и 2011 г. (когато титлата му е била принц на Уелс), каза, че Уилям и Хари все още са били изключително близки по време на службата му.
"Двамата не бяха просто най-добри приятели, те бяха неразделни. В Хайгроув [частната резиденция на Чарлз] те винаги бяха заедно. Разхождаха се заедно, ходеха заедно в кръчмата, караха заедно мотори. Много рядко правеха неща поотделно“, спомня си Харолд.
47-годишният бивш служител на двореца отбелязва в книгата, която ще бъде публикувана на 23 септември, как всичко се промени, след като Хари среща Маркъл през юли 2016 г.
"Веднага щом Меган влезе в живота му, всичко се промени“, казва Харолд пред Page Six. "Възможно е Хари да е преживял собствено пробуждане и изведнъж да е решил, че не харесва монархията, но проблемът е, че Меган е била с него, когато това се е случило. Най-голямата промяна в живота на Хари е Меган“, добави бившият иконом.
Все пак бившият служител вярва, че "се е случило нещо по-голямо“ между Хари и Уилям. "Бях искрено шокиран, когато се скараха“, каза той добави. "Сигурно се случва нещо по-дълбоко, което не ни се казва“.
Сред различните забележки към брат си в мемоарите си "Spare“, Хари обвини Уилям, че го е нападнал физически и го е съборил на пода през 2019 г. В книгата той го нарича и свой "обичан брат и заклет враг“, пише "Телеграф".
