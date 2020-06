Нов скандал или опит за самоубийство около раздялата между Андреа и Кобрата?

© Фолк певицата Андреа е опитала да сложи край на живота си след раздялата си с Кубрат Пулев. Такива слухове тръгнаха след като блондинката се появи със странни белези по ръцете си.



Бившата на Кобрата качи във инстаграм снимка, на която е вдигнала едната си ръка и въпреки, че е сложила ластик за коса, се вижда лепенка на китката, която е точно върху вените. По-надолу самата й ръка е синя. Фенове на певицата я попитаха какво се е случило, но тя отказва да разказва подробности.



Кадърът е придружен от дълбокомислен статус, гласящ "It doesn’t matter how many times you get knocked down. All that matters is you get up one more time than you were knocked down. ( в превод - Няма значение колко пъти падаш. Важното е да се изправяш повече пъти, отколкото си паднал.)



Припомняме, че преди няколко седмици фолк гърлата се показа в инстаграм с посинени устни. В края на миналия месец тръгна слух, че Андреа се е жалвала в полицията от спортиста, но официално потвърждение за това засега няма.