|Нов скандал около Рупецова
Тя реши да удари по джоба на последователите си с новото си творение, което струва 50 лева, а ако някой поиска да получи автограф от нея - цената скача на 60 лева. Но това далеч не е най-големият проблем, който разбуни духовете.
Майки и жени из цяла България буквално се надигнаха срещу Даниела, тъй като дъщерите им тайно си купуват книгите й и черпят, както те казват, "уроци по леки нрави и разврат“. Тийнейджърките кътат под възглавниците си книгите на Рупецова и четат скришом, а родителите са потресени от посланията на новоизлюпената писателка.
Ето какво гласи описанието, което самата Даниела е дала към книгата си:
"Бас държа, че почти всички, които държите тази книга, смятате, че тя е наръчник "Как да си намерим богат съпруг". Бас държа също, че почти всички, които четете това, се възприемате за по-специални, но до края на тази книга ще ви опровергая не с цел да ви демотивирам, а напротив. Да ви мотивирам да виждате истината.
Да бъдеш добър играч означава преди всичко, освен да бъдеш кралица, да знаеш и ти да определяш в каква игра участваш. Не можеш да бъдеш кралица в "Не се сърди, човече“. Да се опитваш да приложиш нещата, описани в моите книги, с мъж, който не може да подреди собствения си живот и собствените си чувства, е абсурдно.
Да се опитваш да изискваш от мъж, който не гори по теб, е илюзорно. Да мислиш, че жените, които живеят разкошен живот, са хвъркати и глупави - това е твоята спасителна жилетка. Изхвърли я. Тя вече не ти трябва. Ние с теб ще се гмурнем надълбоко. Ще се научиш да плуваш“.
Още с това описание майките настръхнаха. В социалните мрежи заваляха коментари като:
"Дъщеря ми е на 14 и я хванах как тайно чете книгата на тази Даниела. Тя ли ще възпитава децата ни? Това е ужасно!“, споделя разгневена майка. "Не може цяло поколение да взема пример от една жена, която си мисли, че животът е игра за милиони и че единствената цел е богат мъж“, възмущава се друга.
"Едно момиче, изгряло от риалити шоу, развращава младите момичета!“
Даниела от своя страна не спира да се хвали, че книгата й е "психологически шедьовър“, макар че самата тя няма нито образование, нито опит като психолог. Това обаче не й пречи да предлага и лични консултации, които след участието й в "Ергенът“ поскъпнаха двойно - от 100 на 200 лева.
В описанието към консултациите Даниела пише: "Аз съм един по-различен терапевт. Аз няма да бъда мека, нито ще се опитвам да галя егото ти. Ще се опитам да накарам егото ти да работи за теб вместо ти за него. Стремежът ти да изпъкваш или да се доказваш пред мъжете чрез постиженията си работи в твой ущърб. А енергията между двама партньори би следвало да тече като един кръг между двама ви, или като знака за безкрайност. Всяка крачка в повече, от който и да е от двамата партньори разваля баланса. Консултациите с мен са в рамките на 1 час, в които ти ще ми разкажеш последните си връзки или години (ако си била с един партньор), без да се притесняваш от черното. Всички сме минали оттам. След това ще изготвим план за излизане от омагьосания кръг и оттам нататък всичко е в твои ръце. След като добавиш и платиш поръчката си, аз ще се свържа с теб по телефона в рамките на 3 дни, за да фиксираме среща на живо или онлайн.“, цитира HotArena.
Именно тези думи наляха още масло в огъня, форумите бълват гневни изказвания: "200 лева, за да ти разправя глупости и да те учи как да се правиш на кралица пред някой богаташ? Това е подигравка с труда на истинските психолози!“.
"Тя е решила, че ще печели на гърба на чуждата болка. Абсолютен цинизъм!“.
"Дъщерите ни четат нейните книги и се учат да гледат на мъжете като на банкомати. Това е развала, това е разпътство!“
