Нов скандал със Светлана, бивша Гущерова. Новият я набил, полицията се намеси
Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк.
Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани. Гущерова е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има няколко деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал, припомня "24 часа".
