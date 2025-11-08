Принц Хари отново се оказа в центъра на събитията - този път заради снимка, направена по време на визитата му в Канада.Кадърът показва Хари, който управлява моторна лодка, облечен в спортно яке и тъмни слънчеви очила. На пръв поглед нищо необичайно — но според медиите във Великобритания "поразително наподобява“ снимка на неговия брат - принц Уилям.Фотографията на Уилям е направена няколко часа по-рано по време на официално събитие на британските военноморски сили, пише изданието Daily Mail.Мнозина потребители в социалните мрежи обвиниха Хари, че "копира“ Уилям, за да привлече внимание и да създаде имидж, сходен с този на наследника на трона.Други защитиха по-малкия брат, посочвайки, че подобни съвпадения са неизбежни при публични изяви и че вероятно позата е избрана спонтанно от фотографа.Фотосът на половинката на Меган Маркъл е направен по време на подготовката за Invictus Games — спортно събитие, създадено от самия Хари за ветерани и военнослужещи, ранени в служба на страната си. Кадърът беше публикуван в социалните мрежи на организацията и предизвика лавина от коментари."Подобни сходства често са подсъзнателни, но в случая вероятно е търсен ефект. Хари винаги се е чувствал в сянката на брат си, а сега се опитва да докаже, че може да изглежда също толкова кралски — макар и далеч от двореца“, коментира пред Daily Mail кралският биограф Хюго Викърс.