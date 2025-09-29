ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нов скандал в попфолка
Двамата са в парка пред едно дърво и пеят "Хайде, бившите, да го д***те“, а край тях на пънче седи известният гримьор Борислав Соколов – Бони. В кадъра от време на време се показва и камерата, от което става ясно, че това е новата им дуетна песен, на която снимат видеоклип в образите на възрастни хора. Фики издава още, че музиката е на актуалния композитор Сандрито Даниелов, а парчето е провокирано от поредния лаф, станал хит в TikTok – Dame un grrr.
Дотук всичко е добре, но нецензурните думички в устите им предизвикаха гнева на потребителите в социалните мрежи. От хилядите коментари почти няма положителен. "Деца гледат“, напомни режисьорът Ники Априлов, а колежката на Маринова – Екстра Нина, с която заедно са започнали кариерите си, избухна: "Може ли такъв текст, колеги? Да плачеш ли, да се смееш ли.“ Видяла реакциите на хората, Маринова сподели клипчето и на своята фейсбук страница, но заключи писането на коментари. Същото по-късно направи и самият Фики.
Това се случва броени часове след като от КАТ обявиха, че ще вземат шофьорските книжки на малкия Стораро – Емрах, и на набора на баща му Константин заради скандала с гонката им.
За да покаже още веднъж, че не лъже, че му се замъглява километражът при режим "спорт“, младият певец направи видеоразговор с кака Софка в присъствието на Коцето, в който тя заяви: "Карам и нещо тоя километраж изведнъж угасна, гледай. Викам – тоя Емо ще излезе прав. То много копчета, много техника".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1182
|предишна страница [ 1/197 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Алекс Николов затрупан от подаръци на филипинки
13:08 / 29.09.2025
Консумацията на супи, приготвени от различни видове зеле, помага ...
13:26 / 29.09.2025
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
11:14 / 29.09.2025
Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
10:38 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
09:21 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета