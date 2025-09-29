Новини
Нов скандал в попфолка
Автор: Екип Burgas24.bg 16:27
©
Любимците от фолка Софи Маринова и Фики се пуснаха като старци в социалните мрежи. Певицата сложи очила и забрадка, за да изглежда като бабичка, а синът на Тони Стораро хвана бастун и си прошари брадата и перчема.

Двамата са в парка пред едно дърво и пеят "Хайде, бившите, да го д***те“, а край тях на пънче седи известният гримьор Борислав Соколов – Бони. В кадъра от време на време се показва и камерата, от което става ясно, че това е новата им дуетна песен, на която снимат видеоклип в образите на възрастни хора. Фики издава още, че музиката е на актуалния композитор Сандрито Даниелов, а парчето е провокирано от поредния лаф, станал хит в TikTok – Dame un grrr.

Дотук всичко е добре, но нецензурните думички в устите им предизвикаха гнева на потребителите в социалните мрежи. От хилядите коментари почти няма положителен. "Деца гледат“, напомни режисьорът Ники Априлов, а колежката на Маринова – Екстра Нина, с която заедно са започнали кариерите си, избухна: "Може ли такъв текст, колеги? Да плачеш ли, да се смееш ли.“ Видяла реакциите на хората, Маринова сподели клипчето и на своята фейсбук страница, но заключи писането на коментари. Същото по-късно направи и самият Фики.

Това се случва броени часове след като от КАТ обявиха, че ще вземат шофьорските книжки на малкия Стораро – Емрах, и на набора на баща му Константин заради скандала с гонката им.

За да покаже още веднъж, че не лъже, че му се замъглява километражът при режим "спорт“, младият певец направи видеоразговор с кака Софка в присъствието на Коцето, в който тя заяви: "Карам и нещо тоя километраж изведнъж угасна, гледай. Викам – тоя Емо ще излезе прав. То много копчета, много техника".



