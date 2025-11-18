Лют скандал тресе попфолк средите и то не между кого да е, а Азис и Деси Слава. Дългогодишното е разклатено след няколко взаимни обвинения, изстреляни директно в социалните мрежи.Азис публикува гневно стори във Facebook, в което обяви, че вече е сложил край на отношенията си с Деси."Вчера звъннах на Десислава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна веднага телефона или дали е върнала позвъняване до днес? Не!Кралят на попфолка заяви, че е потърсил Галена за същото и тя му реагирала мигновено, пазейки му честта на "истинска приятелка“."Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен… Сбогом, Десислава!“Деси Слава не му остана длъжна: "Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм… Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния ми концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България… и после дори ми го призна?! "Защо не им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети на концерта ти в ‘Арена 8888’ и си щял да ме поканиш само в публиката… Аз трябва да съм сърдитата, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. ‘Сбогом’ е много силна дума, но щом така искаш – нека да е така.“