Нов скандал в попфолка, вече не са приятелки
Експлозивната вест разбираме от въпрос, зададен на Биби от фен в инстаграм. Той гласи: "Приятелки ли сте с Десита?", а в отговор изпълнителката отсича смирено: "Бяхме". Текстът е прикрепен към обща снимка на дивите от старите архиви.
Чалгаджийките в общ кадър от близкото минало
И докато стотици последователи тръпнат в мистерия какво ли е станало между двете, Биляна бърза да уточни ситуацията.
"Не търсете интрига или провокация. Обичам Деси и винаги ще я обичам. Няма конфликт. Просто хората растат и тръгват по свой път", затвори устата на клюкарите красавицата, която пя на финала на уеб шоуто "Къщата на инфлуенсърите" по напращял силикон, пише HotArena.
