ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нов таен звезден годеж
Тя изглеждаше необичайно ентусиазирана да позира пред камерите преди ревюто на Miu Miu в Palais d’Iéna в Париж, съобщават от Daily Mail. Това предизвика слухове за таен годеж с гаджето ѝ е Киърън Браун, с когото се запознава, докато следва магистратура по творческо писане в Оксфордския университет, където той работи върху своя докторска степен.
Но според списание Us Weekly, Ема Уотсън не е сгодена, предава Elle. В подкаста на Джей Шети On Purpose миналия месец тя всъщност разкрила истинското значение на пръстена. Бижуто е подарък от 22-мата най-близки хора в живота ѝ. Уотсън го нарича едно от най-ценните неща, които притежава, и символ на живота и общността, които сама е изграждала през годините. Тя носи пръстена за първи път по време на Кинофестивала във Венеция, тогава поставен на безименния пръст на дясната ѝ ръка.
Мнението на Ема Уотсън за брака
В същото интервю актрисата говори и за това как възприема брака.
"Мисля, че върху нас се упражнява натиск и сме тласкани към нещо, което всъщност вярвам, че е един вид чудо,“ призна тя, цитира actualno.
"Може би никога няма да съм достойна за него. Надявам се да ми се случи, но не смятам, че имам право на това. То или ще бъде част от моята мисия и съдба тук, или няма да бъде.“
Тя определи натиска, който се оказва върху хората — особено върху младите — да сключат брак, като "форма на насилие“. И добави:
"Да накараш някого да се чувства без стойност, или сякаш още не е успял в живота, само защото не е стигнал до нещо, което според мен не може и не бива да бъде насилвано - това е жестоко.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1314
|предишна страница [ 1/219 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:58 / 08.10.2025
Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимо...
14:00 / 08.10.2025
Консумацията на големи количества моркови може да причини каротем...
14:25 / 08.10.2025
Мат Лебланк зарязва всичко, за да бъде с нея
12:37 / 08.10.2025
Отиде си голяма музикална звезда
11:45 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета