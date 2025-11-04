Нов звезден годеж на хоризонта
Двамата са заедно от началото на 2023 г. и още преди официално да потвърдят връзката си, предизвикаха слухове за такава, когато Александра, студентка по изкуство, бе забелязана на Гран При в компанията на Льоклер. По-късно двойката направи първата си публична поява на Уимбълдън.
Днес Александра е една от най-разпознаваемите партньорки в света на Формула 1, а Льоклер - една от водещите фигури на спорта. Като пилот на Ферари, той е смятан за един от най-талантливите и харизматични състезатели от новото поколение.
2025 г. донесе на Льоклер и историческа победа. Той спечели за първи път в кариерата си Гран При на Монако, превръщайки се в първия местен пилот, триумфирал у дома от 1931 г. насам. След успеха на Шарл на пистата и издигането на Александра в света на модата, двамата се превърнаха в една от най-обичаните двойки сред феновете на Формула 1, пише dir.bg.
