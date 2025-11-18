Риалити участник ли си - личният ти живот няма как да остане далеч от светлините на прожекторите и медиите. Сред знаменитостите от бългaрските шоубизнес среди има много, които предпочитат да избягват показността и да дават подробности относно връзките си, но има и такива, за които споделянето на всеки детайл от ежедневието в социалните мрежи е просто задължително.Нова любовНова доза слухове обаче се появиха около риалити звездата от "Игри на волята" Денислава Велкова, която наскоро показа няколко снимки в компанията на Любомир Иванов, добре познат на зрителите от друг риалити формат - "Фермата".Това ли е новата звездна двойка се питат феновете им, след като кадрите, на които изглеждат доста близки, привлякоха вниманието им.В скорошната публикация на Дени виждаме няколко снимки от общото им пътешествие на екзотична дестинация. Синеоката красавица не скри как се забавлява заедно с Любомир на плаване с яхта. Двамата се насладиха на красиви гледки и впечатляващи плажове.Денислава и Любомир позират заедно, а от погледите им и близостта изглежда, че не са просто приятели. Според някои онлайн източници, по-рано тази година те са потвърдили връзката си на фестивала на народната носия в Жеравна.Припомняме, че в началото на годината Дени сбъдна своята голяма мечта и отвори свой собствен грууминг салон за домашни любимци.През годините се говореше, че тя е имала връзка с актьора Кристиан Кирилов. След "Игри на волята" имаше и упорити слухове за връзка с Мартин Елвиса, който участва и в "Ергенът", припомня "Ергенът".