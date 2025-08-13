ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нова любов след гледано риалити
Дали освен свалени килограми обаче риалити форматът не донесе и нов любовен романс за двама от участниците?!
Постове в социалните мрежи на финалистката Ани издават, че може би между нея и полуфиналиста Марти се е зародило нещо повече от приятелство. В риалитито тя сподели, че има "списък с изисквания към мъжете", а Мартин, че би искал да има до себе си червенокоса жена. Така вероятно след предаването двамата са стигнали до извода, че са един за друг.
Огненото момиче загатва за това с видео в своя Фейсбук профил, на което задава въпросите от списъка си на Мартин, за да се разбере, че той отговаря на критериите и за мъж. В края на видеото очевидно той се е справил добре, а за финал виждаме мистериозен опит за целувка, пише "Галерия".
Предстои да разберем дали съдбата е срещнала две сродни души в лицето на двама им.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 663
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синът на Владимир Каролев се завърна
17:28 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:11 / 13.08.2025
Подробности за най-новото шоу по NOVA
14:36 / 13.08.2025
Това растение помага при рак на панкреаса
14:32 / 13.08.2025
Теа и Наум ще отбележат 13 години заедно във Флоренция
14:31 / 13.08.2025
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
12:43 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета