Nova пуска нова тв игра

© Световноизвестната игра "The Floor", пренасяща знанието и стратегическото мислене на изцяло ново ниво, идва в България.



Част от мащабната надпревара ще станат 100 участници, които ще се състезават в дуели по разнообразни теми. Кастингът за играта е отворен, а всички желаещи да тестват познанията си, могат да се запишат за участие на nova.bg/casting.



Във всеки епизод на "The Floor" играчите ще се изправят един срещу друг в опит да завладеят територията на знание на своите "съперници“. Те трябва да удържат позицията си на мащабен LED под, съставен от квадрати, като отговарят на въпроси в различни категории – от "емблематични сгради“ до "известни спортисти“ и "холивудски актьори“. Победителят от всеки дуел ще поема контрола над владенията на загубилия. В края на сезона последният оцелял участник, който успее да завладее всички територии на "бойното поле“, ще си тръгне с голямата награда от 30 000 евро.



Най-новите страни, които излъчват форматът, са България, Естония и Латвия, с което глобалният обхват на формата достига до над 20 територии и продължава да расте. "The Floor“ e създаден в Нидерландия през 2023 г. от Talpa Studios. В САЩ холивудският актьор Роб Лоу е водещ на предаването, което вече подготвя своя четвърти сезон.