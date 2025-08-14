ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова водеща в обичано предаване на bTV
Обичаният формат ще изненада зрителите с още по-динамичен ритъм, неочаквани обрати и удвоен залог, който ще направи всяко издание на предаването още по-вълнуващо. Двата отбора ще имат пред себе си 12 човека, чиито години трябва да познаят, разполагайки с ключове, и залагайки на комбинация от познания и интуиция – всяка грешка намалява наградата, която пък в крайна сметка печелят както участниците, така и публиката в студиото.
С новите правила идва и нова водеща – актрисата Боряна Братоева, която ще внесе свежа енергия и чар в студиото. "На сцената съм свикнала да играя различни роли, но тук сценарият е в ръцете на непознатите, отборите и публиката, които ще ме изненадват на живо. Много се радвам, че ще се кача и на тази сцена – и то в компанията на двойно повече смях, двойно повече емоции и, надявам се, двойно повече верни отговори,“ споделя с усмивка Боряна, съобщиха от телевизията.
Досегашната водеща, Флорина Иванова, няма възможност да участва в настоящия сезон, тъй като ангажиментът към продукцията съвпада с други нейни планове. "Щастлива съм, че оставям предаването в добри ръце. Убедена съм, че новият екип ще се справи блестящо, и им желая успех от сърце“, сподели тя.
Новият сезон на "Колко ми даваш?“ стартира през септември по bTV и обещава удвоено напрежение, залози и забавление за всички пред екрана.
Всичко за “Колко ми даваш?" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.
