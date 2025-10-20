ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова вражда е избухнала в кралското семейство
©
На фона на неспиращите слухове за напрежение между 76-годишния крал и най-големия му син, се твърди, че отношенията на Уилям с Чарлз са стигнали до "пълно мълчание", пише Radar Online.
Съобщава се, че Чарлз е разстроен от неотдавнашните забележки на Уилям за възпитанието му, развода на родителите му и ролята му на кралски наследник. Наскоро Уилям засенчи баща си в интервю, споделяйки, че е ангажиран да даде на сина си Джордж, на 12 г., дъщерята Шарлот, на 10 г., и сина си Луис, на 7 г., спокойния семеен живот, на който така и не успя да се наслади.
"Мисля, че е наистина важно атмосферата да бъде създадена у дома", каза Уилям. "Трябва да имаш това чувство на топлина, това чувство за безопасност, сигурност и любов."
След това той добави: "Родителите ми се разведоха, така че това продължи кратък период от време".
Споменаването на неуспешния брак на Чарлз и Даяна не е умен ход от страна на Уилям, смята кралският кореспондент Фил Дампиър. Според него "Повдигането на провала на брака не постига много и определено е раздразнило Негово величество“.
Коментарите на Уилям за това как той отглежда семейството си е успяло да разгневи краля. Престолонаследникът каза още: "Искам да създам свят, в който синът ми да се гордее с това, което правим, и се надявам да не се върнем към някои от практиките в миналото, с които с Хари трябваше да израснем".
Още по темата
/
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
15:48
Мари ли е новата Гала?
09:28
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.