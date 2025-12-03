Според последната информация, след две години и половина, най-изненадващата двойка в Холивуд се е разделила, като Тимъти Шаламе е зарязал Кайли Дженър миналата седмица.Това е новина, която е приветствана от феновете на Тимъти, които не крият факта, че не одобряват връзката на утвърдения актьор с риалити звезда, наречена "безталантна" от критиците.И все пак никой не изглежда по-доволен от раздялата от самия Шаламе, който демонстрира приповдигнато настроение след предполагаемата раздяла.Сега експерт по езика на тялото разкрива как всъщност може да се чувства актьорът, казвайки пред Daily Mail, че изглежда сякаш е в "празничен режим", след като е "намерил свободата си след дълго време".Джуди Джеймс разкрива: "Тимъти винаги сякаш предава духа на 16-годишно момче от скейт парка и след предполагаемата му раздяла с далеч по-изисканата и самоосъзната Кайли, той изглежда щастлив да даде пълен израз на вътрешния си тийнейджър както чрез стила си, така и чрез езика на тялото си."С кариерната си траектория, която изглежда по-силна от всякога, по всичко личи, че Шаламе е успял да постигне рядкото постижение да избегне така нареченото проклятие на Кардашиян.Това е споменавано от много фенове през годините, с теорията, че всеки мъж, който се забърка романтично с една от сестрите Кардашиян-Дженър, претърпява падение, пише dir.bg.Феноменът е толкова вкоренен в обществената култура, че мнозина обвиниха загубата на Тимъти за Оскар тази година на проклятието.