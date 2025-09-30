ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
"Едно от нещата, които наистина ги свързват, е колко много и двамата обичат да правят тези смели подвизи, така че сватбата, която е свързана с това, наистина им допада“, каза вътрешен човек ексклузивно пред Radar Online.
И въпреки че двойката все още не е официално сгодена: "Том вече мисли в по-голям от живота мащаб. Той е обсебен от космическите пътувания, така че идеята да бъде първата двойка, която някога ще се ожени в Космоса, го вълнува“, каза вътрешният източник, добавяйки: "Те също така са говорили за някакъв вид скачане с парашут, като си казват клетвите във въздуха“.
63-годишният Круз е много предпазлив относно връзката си с 37-годишната кубинска красавица, но двамата вече обмислят да тръгнат към олтара, въпреки че връзката им е едва от тази година. Романтичният им статус най-накрая беше потвърден през юли, когато бяха забелязани да се държат за ръце по време на уютно пътуване до Върмонт.
Те също се надяват да работят заедно и водят преговори за участие в свръхестествен трилър, наречен "Deeper“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1202
|предишна страница [ 1/201 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Дойнов с голям гаф в ефир
21:52 / 30.09.2025
Задължително пийте хапчетата с 200 милилитра вода!
17:19 / 30.09.2025
Русата Златка: Не съм била държанка на мъж
16:45 / 30.09.2025
Диона с нова любов
16:35 / 30.09.2025
Прокуратурата поиска поне 11 години затвор за Шон "Диди" Комбс
16:14 / 30.09.2025
Отново е сама
15:55 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Обявиха конкурс, който да създаде нов облик на "Дупката"
12:38 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета