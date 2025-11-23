Новата "Мис България": Нямам общо с модата
© NOVA
Новата "Мис България" е волейболист. "Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач", сподели тя пред NOVA.
"Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива. Наистина — емоцията беше невероятна", подчерта тя.
По думите ѝ на конкурса успяла да създаде много приятелства с останалите участнички. "Всички момичета бяха наистина много положително настроени за конкурса, което всъщност показва феърплея. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение между нас. Много се радвам, че е така", заяви Бакърджиева.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Балансирано хранене през зимата: Ключът към силен имунитет
09:16 / 22.11.2025
Д-р Пекин напусна "Игри на волята"
22:57 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:56 / 21.11.2025
Йочев остава без Цънцарова?
17:35 / 21.11.2025
Чаровна водеща на NOVA стана майка за първи път
15:49 / 21.11.2025
Кои са най-добрите филми на съдебна тематика?
14:07 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.