Новата ергенка: Останала без зъби и с 12 операции зад гърба си
Започва да тренира художествена гимнастика, когато е едва на 6 г. Има изяви в България и чужбина и е спечелила над 50 купи и медали.
Тренира 10 г., след което учи в Кралската консерватория по професионални танци в Испания, със специалност "Модерни танци". Тогава е единствената българка, участвала в конкурса "Талант Мадрид", където печели вота на публиката.
Харесва испанския език и климата в Испания. Кандидатства в консерваторията, без да знае езика. Изпитът е тежък, но тя демонстрира голяма увереност и самочувстве.
Има изяви с танци в Германия, Португалия и други страни.
По-късно започва да се занимава и с музика. Третата й песен се казва "Гола икона", а клипът й е изключително провокативен. Работи по различни авторски поректи с българска народна музика; в колаборация с Искарата и др.
Избира псевдонима Китана, заради екзотичното му звучене, което според нея се връзва с артистичната й личност.
Преди да се появи в ефира на bTV в най-романтичното риалити, Санта Китана участва в "България търси талант". Първото й желание да покаже какво може, идва още когато е на 17 г. За съжаление сериозен инцидент тогава й попречил да се яви пред журито, въпреки че била одобрена на предварителните кастинги.
Известната тогава като Кристина Шидерова си чупи предните 3 зъба. Последствията са наистина сериозни. Точно това я кара да вземе решнието да не продължи в "България търси талант". "За да не смущавам публиката" - обяснява тя по-късно в интервю за "Преди обед". Макар инцидентът да е сериозен, за да го преживее по-лесно, Кристина решава да гледа на него с чувство за хумор. Споделя, че самата тя не е имала проблеми с външния си вид и го е приемала с насмешка. Интересно нейно откровение в предаването е и че по това време била най-харесвана и търсена от мъжете.
"Успях да го завъртя от страната на хумора. Това беше периодът, в който бях най- търсена от мъжете!" - споделя тя в "Преди обед".
По-късно се сдобива с красива и бяла усмивка. Тя е част от визията, скоято успява да спечели журито и публиката в "България търси талант".
Художествената гимнастика е тежък спорт, със строг правилник, а правилата там не позволяват свобода на въображението. Точно това действа демотивиращо на Санта Китана. След много години тренировки, тя сменя посоката и се насочва към модерния танц. Избира Испания, за да продължи образованието си и минава през тежки испити в Кралската консерватория. Те са разделени в няколко области, а финалът е едноминутна хореография. Точно това се оказва нейната най-голяма сила! Тя се откроява от всички останали участници и, разбира се, е приета. И не само това. Изключително мотивирана, успява да завърши образованието си за 5, вместо за 6 години, като след първи курс директно се мести в трети.
За изпълнението си в "България търси талант" се появява с изключително атрактивен костюм. По това време е на 25 г. Тогава в журито са Катето Евро, Славена Вътова, Ицо Хазарта, Любен Дилов-син. Заради чаровната й визия, още преди да е започнала Любен Дилов се включва скоментар - "От нас с Ицо имаш "ДА". По-късно обаче точно той й дава "Не".
"Ако това изпълнение беше в бизнес делови костюм, щеше да ни вземеш акъла!" - казва той.
Китана участва в "България търси талант", защото иска да запознае публиката с красотата на съвременния танц по начина, по който тя го усеща. Танцът е по нейна хореография, костюмът също. Получава 3 пъти "Да" от журито и продължава.
След танците се пренасочва към музиката. "Гола икона" е една от песните й, към която има изключително провокативен видеоклип. В "Шоуто на Николаос Цитиридис" споделя, че майка й е продуцент, а баща й я финансира.
Псевдонимът й се състои от две прозвища. Използва "санта" (светица) по-скоро иронично. Китана пък е заради буквата К - каквато е първата буква на истинското й име Кристина. "Усетих го, чух Китана и реших, че е за мен!" - обяснява тя в интервю.
В "Ергенът" тя влиза, заедно с още две нови момичета и още в началото призна, че има 12 пластични операции. Но се оказва, че е имала близко приятелство и с една от най-атрактивните участнички там - Пламена. Двете имат интерес и към един и същи мъж. Какво ще се случи в тези отношения - времето ще покаже, пише ladyzone.bg.
