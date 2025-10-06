Новата на Даниел Петканов, крие тъжно минало

© Глория Петкова е от онези жени, които не остават незабелязани – червенокоса, артистична, бунтарка и винаги искрена до болка. Последните девет месеца за нея са били време на промени. Манекенката се е развела с бизнесмена Методи Велинов след 8 години съвместно съжителство. Двамата имат дъщеря – 7-годишната Анабел, която Глория нарича "по-добрата моя версия".



Връзката на бившите съпрузи започнала красиво със силна любов, но според Петкова разликата във възрастта и различното развитие след появата на детето довели до разминаване. "Аз се промених, когато станах майка. Той остана същият. И оттам всичко се разпадна", признава Глория с известна горчивина. В последните 3 години тя изобщо не била щастлива в брака си. Стояла с мъжа си в името на детето. Прокрадват се слухове за няколко временни раздели и събирания, които тя не коментира.



Глория Петкова обаче не е жена, която дълго се отдава на тъга. Почти веднага след развода в живота й се появява нов мъж – добре познатият риалити герой и инфлуенсър Даниел Петканов. Той също има зад гърба си разпаднал се брак и син от модела Александра Богданска. Децата на Глория и Лудия репортер са на една и съща възраст и това още повече ги сближава.



Доскоро те избягваха публични изяви, но тези дни направиха първата си официална поява като двойка на концерта на Роби Уилямс в София. Усмивките, жестовете и начина, по който се гледаха, не оставиха съмнение – любовта им е в разцвета си, а Петкова изглежда щастлива и спокойна до новия си партньор.



Зад този бляскав образ обаче стои момиче, което не винаги се е чувствало красиво. В детството си манекенката е била "грозното пате" – висока, прекалено слаба и с нестандартен стил, заради което съучениците в началното школо често й се подигравали. Всичко се променило, когато постъпила в Националната художествена гимназия в София. Там попаднала сред хора със същия артистичен и свободолюбив дух като нейния и започнала да се чувства уверена.



В тийнейджърските години червенокосата хубавица била буйна и непокорна. На 16 вече имала връзка с мъж с 10 години по-голям от нея. Дори се сгодила за него преди абитуриентския бал, но съдбата я повела другаде – заминала за Лондон да учи мода и връзката се разпаднала.



Още тогава Глория впечатлявала с ексцентризма си. На дипломирането си в гимназията предизвикала истински скандал – представила проект, в който еректирал мъжки полов орган бил изобразен като символ на воайорството и ексхибиционизма. Директорката била шокирана, но преподавателите от Художествената академия оценили провокацията и дори й предложили място в университета. Тя обаче решила, че това е твърде лесно и отново избрала по-трудния път – замина за Лондон, за да учи "Мъжка мода". Скоро осъзнала, че тази специалност е твърде скучна, но времето там й донесло нови преживявания и дори любовни истории – първо с един французин, после с друг. Покрай тях е живяла известно време и в Париж.



Междувременно кариерата й на модел тръгнала нагоре. С нестандартната си визия Глория била забелязана от престижна агенция и започнала да обикаля модните столици. Дефилирала е в Париж и Милано, работила е за известни марки, а с червената си коса и ръст от 176 см не оставала незабелязана.



Петкова винаги е казвала, че държи мъжът до нея също да бъде висок. Този път съдбата й е пратила партньор в лицето на Даниел Петканов, който да покрива поне този критерий.



У нас Глория стана популярна с участието си във "ВИП Брадър" преди около десетина години. В шоуто показа характер, ексцентричност и склонност да се забавлява твърде шумно с алкохол още от обяд. Днес тя гледа на това с усмивка и обяснява, че тогава е била твърде млада и действително е пиела повече. С майчинството всичко в нея се променило.



Когато родила Анабел, риалити звездата качила цели 30 килограма, защото не спирала да яде. По-късно обаче отслабнала драстично – с лишения и почти пълен глад. "Ям веднъж дневно и то по малко. Пия много течности. Така съм свикнала още от моделските години", разказвала е Петкова. Макар да не спортува, тя изглежда във форма и твърди, че този режим й действа абсолютно безотказно. Животът на Глория не е бил лишен и от тъмни страници. Тя открито говори за преживяно насилие в миналото – бивш партньор я пребил без никакъв повод. "Наркотиците не прощават!", лаконична е Петкова за този случай, като намеква, че насилникът е бил зависим. Тя използва личния си опит, за да насърчава други жени да не търпят токсични връзки, а да търсят помощ.



Днес Глория изглежда по-уравновесена от всякога. След развод, след трудни уроци и бурно минало, тя има стабилна кариера, прекрасно дете и нова любов, която й носи щастие. С Петканов изглеждат като двойка, готова да започне начисто. Запознават се по време на снимките на "Трейтърс: Игра на предатели", където се залюбили още на третия ден. След излизането си от риалитито решили да живеят заедно. Красавицата подала молба за развод и вече е с Даниел. Ако съдим по усмивката на манекенката, този път историята обещава да бъде с много повече щастливи сцени, а не с толкова драматични, пише HotArena.