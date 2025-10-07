ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови лица в "Под прикритие"
Към вече познатите лица като Юлиан Вергов, Захари Бахаров (Иво Андонов), Мариан Вълев (Куката), Кирил Ефремов (Тишо – Големия Близнак) и Йоанна Темелкова (Ния, дъщерята на Джаро) се присъединяват нови имена. Сред тях са Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева – актьори, които ще внесат свежа енергия и ще придадат още повече интрига на познатия престъпен свят.
Сцените от новия сезон ще бъдат по-мащабни и реалистични от всякога. Само за два снимачни дни екипът е изстрелял над 5000 патрона, използвани са десетки автомобили за каскади, а в най-напрегнатите епизоди участват едновременно 12 професионални каскадьори. Снимките се провеждат на различни локации в страната – София, Варна, Боровец и курорта Св. Св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много точки из България.
Изпълнителен продуцент на "Под прикритие 6" е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист – Димитър Митовски, а режисьор е Виктор Божинов. Сценарият е дело на Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а операторският екип включва Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.
