|Нови скандални кралски реплики между Бъкингамския дворец и Меган Маркъл
Archewell Productions, медийната компания на принц Хари и Меган, удължи творческото си партньорство с Netflix, като сключи за първи достъп до всички свои филмови и телевизионни проекти.
Меган каза за сделката: "Горди сме да продължим партньорството си с Netflix и да разширим съвместната си работа, за да включим марката As ever. Със съпруга ми се чувстваме вдъхновени от нашите партньори, които работят в тясно сътрудничество с нас и нашия екип на Archewell Productions, за да създават замислено съдържание в различни жанрове, което резонира в световен мащаб и отдава почит на нашата споделена визия.“
След новината дворецът се обърна към социалните медии и сподели снимки на херцогиня Софи с ветеран от Втората световна война с изявление.
В изявлението на двореца се казва: "В навечерието на 80-годишнината от Деня на победата в битката при Виктория, херцогинята на Единбург се срещна с Джеймс "Джим“ Рен, 105-годишен ветеран от Кралската морска пехота, в дома му за възрастни хора в Солсбъри, Уилтшир.“
"Г-н Рен оцелява след потъването на HMS Repulse през 1941 г. и по-късно е военнопленник в продължение на три години и половина, след като е заловен при бягство от Сингапур през февруари 1942 г.“
Херцогиня Софи е патрон на Клуба на военнопленниците от Далечния изток на остров Ява от 1942 г.
