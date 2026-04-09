Нов ерген се присъединява към Стоян, Крис и Мартин, научи Burgas24.bg. Това е операторът и авантюрист Георги Гатев. Още следващата седмица той се присъединява към любовната надпревара в романтичното риалити.

Георги е на 30 години, а истинската му страст го отвежда зад камерата, където открива свой начин да разказва истории. Вече втора година е част от операторския екип на "Ергенът“, където запечатва най-съкровените трепети и неочакваните обрати в динамиката в любовния формат. Влизането на Гатев е прецедент в историята на предаването у нас, а как се стига до това решение и каква е причината за него, зрителите ще разберат в следващия епизод, съобщиха от bTV.

Георги познава отблизо интензивността на отношенията в "Ергенът“, както и напрежението и магията на зараждащите се чувства. Именно това го вдъхновява да направи най-смелата крачка – да се впусне в приключението не просто като наблюдател, а като един от главните герои.

Георги не крие, че често се радва на женско внимание, но за него то никога не е било самоцел. Той умее да флиртува, но остава верен на убеждението си, че истинската стойност се крие в дълбоката емоционална връзка.

В свободното си време Гатев обича да намира баланс между динамиката и уединението – отдава се на риболов, който му носи спокойствие и време за размисъл, както и на пътувания до екзотични дестинации, където открива нови култури и вдъхновение. Към днешна дата предпочита по-умерен ритъм като начин да поддържа тонус и отлична физическа форма.